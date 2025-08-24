Dolor en el fútbol de Ecuador: murió Marcos Olmedo a los 26 años

El fútbol ecuatoriano atraviesa horas de pesar tras conocerse el fallecimiento de Marcos Olmedo, jugador del club Mushuc Runa, a raíz de un accidente de tránsito registrado en una ruta próxima a la ciudad de Quinindé. El hecho se produjo durante la madrugada del domingo, cuando el vehículo en el que se desplazaba el mediocampista impactó contra otro automóvil.

De acuerdo con los informes preliminares, el jugador, de 26 años, habría perdido el control del rodado al quedarse dormido al volante, lo que derivó en una colisión de alta intensidad. Personal médico acudió al lugar, pero no logró reanimarlo. Ambos vehículos resultaron severamente dañados.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al entorno del jugador. El Nacional —institución en la que Olmedo militó durante 2024 y con la que logró el título de la Copa Ecuador— manifestó su pesar mediante un mensaje de despedida, destacando su trayectoria y su entrega en el campo de juego.

Marcos Olmedo inició su carrera en las divisiones juveniles de Norte América, en su ciudad natal. Luego integró el plantel de Deportivo Azogues y, más tarde, se sumó a las filas del Aucas sub-20. En 2020 debutó en primera división con ese mismo club, dirigido por el argentino Máximo Villafañe. Posteriormente jugó en América de Quito y en Macará de Ambato, y en 2023 fue cedido a Liga de Quito. En junio de este año había sido incorporado por Mushuc Runa y formó parte del banco de suplentes en el último partido frente a Macará.