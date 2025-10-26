Dolor y gloria: Klein gana en UFC 321 con fractura de tobillo

La UFC 321 dejó una de sus imágenes más impactantes en el Etihad Arena: Ludovit Klein, de Eslovaquia, consiguió la victoria frente al polaco Mateusz Rebecki con el tobillo derecho fracturado. La lesión ocurrió en el tercer asalto, cuando intentaba defenderse de un derribo, pero no impidió que el peleador se alzara con el triunfo en decisión mayoritaria.

Durante la lectura del veredicto, Klein permaneció sentado en el taburete, con gestos de dolor, mientras el público ovacionaba su esfuerzo. Posteriormente, fue retirado de la jaula en camilla, chocando los puños con los fanáticos antes de ser trasladado a los vestuarios. “Tengo mi tobillo quebrado. Me lo rompí en el tercer asalto, pero he podido sobrevivir. Estoy feliz y agradecido”, expresó el eslovaco en la entrevista oficial, desde el centro del octágono.

El combate mostró a Klein dominante durante los dos primeros rounds, manteniendo precisión en los contraataques y control del ring. Sin embargo, en el último asalto fue derribado por Rebecki y evidenció la gravedad de su lesión, lo que complicó su movilidad pero no su determinación.

Con este triunfo, Klein mejora su récord a 24 victorias, 5 derrotas y 1 empate, acumulando 9 nocauts, 8 sumisiones y 7 decisiones a lo largo de su carrera en la división de peso ligero de UFC. Además, la victoria representa una recuperación tras la derrota sufrida en mayo frente a Mateusz Gamrot.

La velada de UFC 321 también incluyó combates destacados: el regreso de Tom Aspinall, campeón de peso pesado, ante Ciryl Gane, y la disputa del título de peso paja femenino entre las brasileñas Mackenzie Dern y Virna Jandiroba.