La Fórmula 1 llevó a cabo su segundo y último entrenamiento de la jornada en el circuito de Silverstone para el Gran Premio 70° Aniversario, donde los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas quedaron al frente de las posiciones.

Hamilton marcó un tiempo de 1m25s606 y dominó la tanda. Segundo se ubicó Bottas a una diferencia de 17 centésimas y tercero finalizó el Renault de Ricciardo a 815 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Max Verstappen y Lance Stroll.

Cerraron el top ten Nico Hulkenberg (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz Jr. (McLaren) y Esteban Ocon (Renault).

Here's how FP2 finished 🧐



Mercedes take another 1-2, with Lewis Hamilton and Valtteri Bottas switching places from FP1#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eikXnayVXm