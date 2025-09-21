Unión de Santa Fe e Independiente Rivadavia de Mendoza ofrecieron un espectáculo atrapante en el estadio 15 de Abril. El encuentro terminó 2 a 2 y dejó como saldo un trámite intenso, con dos goles en contra y una definición de taco que se llevó todos los aplausos.

La visita se adelantó a los 12 minutos del primer tiempo gracias a un tanto en propia puerta de Mauro Pittón. El Tatengue reaccionó y lo igualó a los 42 a través de Cristian Tarragona, que convirtió de penal.

En el inicio del complemento, otro gol en contra —esta vez de Iván Villalba— puso en ventaja a los dirigidos por Leonardo Madelón. Sin embargo, a los 19 minutos apareció Alex Arce, que regresaba tras una lesión, para marcar el 2-2 con una brillante definición de taco en el aire.

El empate mantuvo a Unión en lo más alto de la Zona A con 16 unidades, un punto por encima de Barracas Central y tres por encima de Boca, Banfield y Central Córdoba, que aún deben jugar. La Lepra mendocina, en tanto, se ubica en la decimotercera posición con 9 puntos.

En la próxima fecha, Unión visitará a Banfield el viernes a las 19, mientras que Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo desde las 18.30.