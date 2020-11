Por fin llegó la hora de que se lleve a cabo el Draft de la NBA. El estreno será este 18 de noviembre a las 22 y contará con la presencia estelar del jugador de Barcelona Leandro Bolmaro.

El escolta de 20 años será el único latinoamericano -entre los mejores prospectos- que participará. Este evento se organiza desde 1947, pero a lo largo de los años ha tenido modificaciones y es la puerta para muchas promesas del básquet de ingresar a la NBA.

Según las predicciones, Bolmaro podría ser elegido en primera ronda y si se cumple el pronóstico y entra entre los primeros 24 lugares, será el argentino mejor seleccionado ya que quien ostenta ese lugar, hasta el momento, es Carlos Delfino, quien lo logró en el puesto 25 en 2003.

Incluso, el cordobés podría quedar en la historia porque solo ocho compatriotas han sido elegidos anteriormente: Jorge González, Marcelo Nicola, Emauel Ginóbili, Federico Kammerichs, Luis Scola, Carlos Delfino y Juan Pablo Vaulet. De todos ellos, solo tres -Ginóbili, Scola y Delfino- terminaron en la NBA.

La mayoría de las webs especializadas tienen a Bolmaro siendo elegido entre los picks 20° y 35° del Draft, un tramo en el que hoy aparecen 14 franquicias diferentes: Heat, Nuggets, Jazz, Bucks, Raptors, Wolves, Sixers, Kings, Hornets, Mavs, Thunder, Celtics, Knicks y Lakers.

¿Qué es y en qué consiste el Draft de la NBA?

Este evento, que por lo general se lleva a cabo en junio pero esta vez la pandemia hizo que se retrase, tiene como fin que las franquicias de la NBA elijan a basquetbolistas menores de 23 años que lleguen procedentes de distintas universidades norteamericanas o de ligas de otros países. Los 30 equipos que tendrán la oportunidad de seleccionar a los jugadores en dos rondas.

Si bien el foco está puesto en sumar atletas universitarios y jóvenes a la NBA, lo cierto es que el objetivo inmediato para las franquicias, que en la temporada pasada no lograron clasificar a los Playoffs, es tener la oportunidad de quedarse con las mejores jóvenes promesas y así poder revertir su situación para el próximo año.

El orden de elección se basa en los resultados deportivos. Los 14 peores equipos de la última temporada van a la Lotería para definir cuál de todos comienza primero con la elección. Esta estrategia consiste en un sistema de porcentajes que se relaciona al desempeño en la cancha y tiene como fin evitar que una franquicia cometa el tanking (perder a propósito para tener más chances de elegir primero).

Pese a eso, la Lotería le da mayor probabilidad de quedarse con el mejor pick al último de la liga. Los restantes 16 conjuntos se ubican en orden descendente ubicándose el peor de los Playoff en el puesto 15 y el campeón de la NBA en el 30.

En agosto se realizó la Lotería de esta edición y Minnesota Timberwolves será la franquicia que comience con la elección, por segunda vez en su historia, seguida por Golden State que hará lo propio por primera vez. Elegir primeros le da una ventaja considerable para asegurarse a las mejores promesas, pero no siempre se cumple esta condición y además, hay muchos casos en los que seleccionan a novatos para intercambiarlos en el período de fichajes o incluso el mismo día del Draft.

Cuando se inicie el Draft, que esta vez será virtual, las franquicias tienen cinco minutos para elegir en la primera ronda y dos en la segunda. Los jugadores, una vez seleccionados, pasan a pertenecer a ese equipo, aunque para poder utilizarlos oficialmente deben, primero, arreglar un contrato. Para esto la NBA previamente determina una rookie scale, que es una escala de cuánto debe ganar cada jugador que es seleccionado de acuerdo a su lugar en la elección.

¿Quienes pueden ser elegidos en el Draft?

La primera condición es que hayan cumplido 19 en el año del Draft y, si no son internacionales -aquellos que hayan residido fuera de Estados Unidos durante los últimos tres años-, que haya transcurrido al menos un año desde que se graduaron.Si cumplen con esos requisitos pueden declararse elegibles o ser seleccionados de manera automática. Además, la forma para ingresar automáticamente es si cumplieron 22 años o se han desempeñado mediante un contrato profesional en cualquier otra competición de Estados Unidos ajena a la NBA. En cambio, los no internacionales son seleccionados automáticamente si cumplen los cuatro años de formación universitaria o luego de haber transcurrido ese lapso desde la graduación.

ASÍ SERÁ EL ORDEN DE SELECCIÓN DE LA NBA DRAFT 2020

PRIMERA RONDA

1 Minnesota Timberwolves

2 Golden State Warriors

3 Charlotte Hornets

4 Chicago Bulls

5 Cleveland Cavaliers

6 Atlanta Hawks

7 Detroit Pistons

8 New York Knicks

9 Washington Wizards

10 Phoenix Suns

11 San Antonio Spurs

12 Sacramento Kings

13 New Orleans Pelicans

14 Boston Celtics (vía Grizzlies)

15 Orlando Magic

16 Portland Trail Blazers

17 Minnesota Timberwolves (vía Nets)

18 Dallas Mavericks

19 Brooklyn Nets (vía 76ers)

20 Miami Heat

21 Philadelphia 76ers (vía Thunder)

22 Denver Nuggets (vía Rockets)

23 Utah Jazz

24 Milwaukee Bucks (vía Pacers)

25 Oklahoma City Thunder (vía Nuggets)

26 Boston Celtics

27 New York Knicks (vía Clippers)

28 Los Angeles Lakers

29 Toronto Raptors

30 Boston Celtics (vía Bucks)

SEGUNDA RONDA

31. Dallas (desde Golden State)

32. Charlotte (desde Cleveland vía LA Clippers y Orlando)

33. Minnesota

34. Philadelphia (desde Atlanta)

35. Sacramento (desde Detroit vía Phoenix)

36. Philadelphia (desde New York)

37. Washington (desde Chicago)

38. New York (desde Charlotte)

39. New Orleans (desde Washington vía Milwaukee)

40. Memphis (desde Phoenix)

41. San Antonio

42. New Orleans

43. Sacramento

44. Chicago (desde Memphis)

45. Orlando

46. Portland

47. Boston (desde Brooklyn vía Charlotte, Orlando y Philadelphia)

48. Golden State (desde Dallas vía Philadelphia)

49. Philadelphia

50. Atlanta (desde Miami vía Sacramento, Cleveland y Boston)

51. Golden State (desde Utah vía Dallas, Detroit y Cleveland)

52. Sacramento (desde Houston)

53. Oklahoma City

54. Indiana

55. Brooklyn (desde Denver)

56. Charlotte (desde Boston)

57. LA Clippers

58. Philadelphia (desde Los Angeles Lakers vía Orlando)

59. Toronto

60. New Orleans (desde Milwaukee)

Vía TyC Sports