Dramáticos triunfos marcan la apertura de cuartos del Federal A

Las series de cuartos de final de la Zona Campeonato del Torneo Federal A comenzaron con alta intensidad y resultados ajustados, destacando los triunfos de Deportivo Rincón y Deportivo Argentino de Monte Maíz, ambos logrados en momentos cruciales. Estos partidos buscan definir el primer ascenso a la Primera Nacional.

Rincón, victoria con sabor a polémica

Deportivo Rincón, conocido como "El León", cumplió en casa al vencer 2-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco en el encuentro de ida. El partido estuvo marcado por un controvertido arbitraje de Juan Nebbettí.

El primer tiempo resultó parejo. Rincón encontró la apertura del marcador a los 47 minutos tras un fallo arbitral discutible. Luego de un envío aéreo, Camilo Alessandría apoyó la mano sobre Sebastián Jeldres, quien se dejó caer dentro del área, y el juez cobró penal a favor del local. Ramón Villalba se hizo cargo de la ejecución, rematando fuerte y abriendo el pie derecho para vencer a Santiago Roggero y establecer el 1-0 antes del descanso.

El complemento comenzó con tensión: el técnico visitante, Sergio Maza, fue expulsado a los 9 minutos. A pesar de esto, el elenco cordobés reaccionó y consiguió el empate a los 26 minutos, cuando Tomás Attis ganó de cabeza tras un córner de Enzo Ávaro, poniendo el 1-1. Sportivo Belgrano, incluso, creció tras el gol y estuvo cerca de dar vuelta el resultado, pero careció de efectividad.

Cuando el empate parecía definitivo, el equipo de Neuquén encontró el gol agónico: a los 45 minutos del segundo tiempo, Fernando Pettinerolli desbordó por derecha y envió un centro que Alessandría intentó despejar, pero la pelota terminó dentro de su propio arco, sellando el 2-1 final. Ya en tiempo de descuento, Roggero evitó que Rincón ampliara la diferencia con una gran atajada ante Ávila. El conjunto dirigido por Pablo Castro viajará a Córdoba con una mínima ventaja para el partido de vuelta, soñando con las semifinales.

Argentino golpea en Chivilcoy con orden defensivo

En otro cruce de cuartos, Deportivo Argentino de Monte Maíz se llevó un valioso triunfo de 1-0 ante Gimnasia y Esgrima en Chivilcoy.

El arranque del partido fue muy disputado. Argentino predominó en los minutos iniciales y, al final de la primera etapa, tuvo las chances más claras. El segundo tiempo se vio interrumpido dramáticamente a los 9 minutos debido a un choque entre Gonzalo Martínez y Ramiro Lasserre, lo que obligó a detener el juego durante 20 minutos hasta que la ambulancia regresó tras trasladar al jugador local a un centro médico.

Tras la reanudación, el encuentro fue desordenado. Si bien Gimnasia tuvo un momento de predominio, careció de aciertos para superar la defensa de Argentino, que se cerró y apostó al contragolpe. Finalmente, en tiempo agregado, Jorge Tejada dominó el balón en el borde del área y remató para marcar el único tanto del encuentro a favor de los cordobeses.

Deportivo Argentino logró la victoria basándose en el orden defensivo y aprovechando su oportunidad. Gimnasia y Esgrima, por su parte, naufragó ante la falta de ideas para superar la defensa rival. Ahora, el equipo de Chivilcoy deberá buscar la victoria por dos goles en el partido revancha que se jugará en Monte Maíz el próximo fin de semana.