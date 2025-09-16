Duplantis desafió la física: récord mundial y tricampeonato en Tokio

El sueco Armand “Mondo” Duplantis volvió a escribir una página inédita en el atletismo al superar los 6,30 metros en la final del salto con garrocha del Mundial que se disputa en Tokio. Con esa marca, estableció un nuevo récord mundial y conquistó por tercera vez consecutiva la medalla de oro en la disciplina.

La competencia se desarrolló en el Estadio Nacional de la capital japonesa y contó con los principales especialistas de la prueba. El griego Emmanouil Karalis fue segundo con 6,00 metros, mientras que el australiano Kurtis Marschall completó el podio con 5,95.

Duplantis, de 25 años, ratificó su dominio absoluto en la especialidad, que se extiende desde febrero de 2020, cuando destronó al francés Renaud Lavillenie. Desde entonces, ha superado en 14 ocasiones su propio registro mundial, casi siempre avanzando centímetro a centímetro.

El sueco explicó en varias oportunidades que cada intento por elevar la vara implica un desafío técnico y mental. Además, esta estrategia coincide con el sistema de premios de World Athletics, que otorga 100.000 dólares por cada plusmarca. Desde 2020, Duplantis acumula más de 1,2 millones de dólares por este concepto, ya que las reglas no permiten cobrar más de un bono por competencia.

La progresión de sus récords comenzó en Torun, Polonia, con 6,17 metros y llegó ahora a los 6,30 en Tokio, consolidando una secuencia histórica que mantiene al sueco como referencia indiscutida del salto con pértiga. Su enfoque meticuloso, basado en mejorar de a un centímetro, lo mantiene en el centro de la escena del atletismo mundial.