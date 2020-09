El argentino Leandro Mercado no tuvo el regreso que esperaba al Mundial de Superbike. En la primera sesión de ensayos libres, el motociclista que compite para el Motocorsa Racing se despistó en la recta previa a la curva número 13 del circuito de Montmeló y sufrió una dura caída que terminó de la peor manera: el piloto de Ducati se fracturó el radio y escafoides del brazo derecho y no podrá competir en la sexta fecha del campeonato.

