El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) dijo que "se veía venir" que el líder del Mundial Lewis Hamilton le "adelantaría" después de finalizar segundo el Gran Premio de España disputado en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

"Con los neumáticos blandos él era más rápido y cuando pusimos los medios Hamilton tenía claramente más ritmo. Al hacer ellos una segunda parada supe que se había acabado porque yo ya tenía problemas con los neumáticos", explicó Verstappen, que fue superado por Hamilton a falta de seis vueltas para el final.

Respecto a los motivos de la elección de la estrategia de una sola parada (aunque una vez le adelantó Hamilton acabó haciendo una segunda para conseguir la vuelta rápida), Verstappen explicó que "cuando estás liderando y detrás hay tráfico no quieres parar".

"Si hubiésemos parado nosotros no sé si hubiésemos podido remontar porque no éramos suficientemente rápidos", admitió. Según el piloto holandés, lo sucedido este domingo en Montmeló "demuestra" que Red Bull aún no está donde le gustaría "estar" porque son "un poco más lentos que Mercedes".