El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) emitió una resolución que afecta las arcas de la gloria. La medida llega luego de los episodios violentos registrados en el clásico contra Talleres, el 3 de mayo pasado, y en el partido frente a River Plate, el 19 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes.

Según fuentes policiales, se constataron incidentes tanto en los accesos como dentro del estadio, incumpliendo las normas del Reglamento Preventivo y Disuasivo para Deportes Federados de la provincia.

Como consecuencia, el COSEDEPRO dispuso:

Multa de $10 millones destinada al Hospital Elpidio Torres , en relación con los disturbios frente a Talleres.

Aporte de $30 millones para clubes amateurs de Córdoba Capital e interior , para la compra de material deportivo y de seguridad, por los hechos ocurridos ante River.

Derecho de admisión por cuatro años para 62 personas identificadas en los disturbios de la tribuna popular Willington y la platea Ardiles durante el encuentro con el Millonario. Estas personas no podrán ingresar a espectáculos deportivos en todo el país.

Prohibición de ingreso de banderas, tirantes, telones e instrumentos musicales en los próximos cinco partidos como local en la Liga Profesional.

Además, el organismo instó a las autoridades del club de Alta Córdoba a desarrollar programas institucionales para prevenir y abordar conductas antideportivas dentro del club.