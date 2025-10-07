Dura sanción a Otamendi: se perderá el debut del Mundial 2026

A través de un comunicado oficial, FIFA confirmó que Nicolás Otamendi recibió una fecha de suspensión y, de esta forma, se perderá el primer encuentro del Mundial 2026. El defensor del Benfica y líder de la Selección Argentina había visto la tarjeta roja ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias.

De esta forma, el subcapitán de la Scaloneta se perderá el estreno de la cita mundialista, pero podrá jugar la Finalissima contra España en 2026.

Cabe recordar que la expulsión ante el combinado ecuatoriano fue la primera expulsión para el zaguero con la camiseta de la Selección Argentina.

El ex River confirmó que no vestirá más la camiseta albiceleste durante las Eliminatorias a través de las redes sociales: “Para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre”, señaló.