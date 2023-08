Dura sanción para piloto cordobés Santiago Mallo en el TN

El piloto cordobés Santiago Mallo, habitual protagonista de la clase 3 del Turismo Nacional de automovilismo, fue sancionado y no podrá competir hasta la finalización del campeonato, por declaraciones que realizó contra las autoridades de la última competencia de la categoría en el autódromo de San Nicolás.

La Comisión Deportiva Automotor (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) castigó al piloto de Chevrolet Cruze hasta el 31 de diciembre próximo y lo desautorizó a participar de “cualquier competencia automovilística en ninguna categoría” por infringir el artículo 50 del Reglamento Deportivo.

Mallo, quien utiliza el número 99 en el frente de su vehículo, había cuestionado severamente a los comisarios deportivos de la carrera de San Nicolás (del pasado 30 de julio), cuando le retiraron los tiempos por haber detenido su auto en la salida a pista. Eso le valió perder el undécimo lugar en la clasificación.

El cordobés efectuó -oportunamente- su descargo, a través de las redes sociales. “Totalmente desganado y decepcionado.

Esta gente me saca las ganas de correr, una falta de criterio impresionante e inexplicable” arremetió Mallo, quien marcha decimonoveno en el campeonato con 61 puntos.“La sinceridad y el reglamento no vale nada ante los inescrupulosos e inoperantes actuantes de la CDA. Otro fin de semana que me arruinan”, fustigó el piloto.