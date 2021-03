Claudia Villafañe, la ex mujer de Diego Maradona, apareció por teléfono en un programa de televisión y tuvo duras manifestaciones contra quienes constituían el entorno del ex futbolista. Todo surgió cuando en el programa "Polémica en el Bar" se estaba debatiendo sobre el documental elaborado por Infobae denominado “La muerte de Diego Maradona”.

La participación de Villafañe surgió en el programa, en cuyo staff se encuentran Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, y Rocío Oliva, la última novia del campeón mundial en México.

“La verdad que dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo. No es justo, empezó diciendo Claudia.

"Porque, ahora que salieron los audios, dónde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio diciendo que me entregaron el cadáver”, agregó.

Sobre lo que sucedió en el velatorio y en respuesta a las críticas recibidas por haber actuado discrecionalmente al permitir o no permitir el ingreso de algunas personas, entre ellas Rocío Oliva, Claudia remarcó: “Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego (sumando a Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando) y por la familia, por las hermanas y por todos los que estaban ese día. No me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Si no, que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí y que no se movió, tampoco sé por qué motivo...Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo. Porque no me correspondía”.

Y fue más dura aún, al seguir diciendo: “Ella (Rocío) me conoce muy bien, como todos los que están ahí que saben quién soy. Y si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos ustedes, o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”.

Contra D'Alessandro

Tras lo dicho, Claudia Villafañe se dirigió a Mauricio D'Alessandro, el profesional que representa al abogado Matías Morla, quien era el encargado de manejar las finanzas del ex futbolista.

“Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy. Y él lo sabe. Quiere defender lo indefendible, porque está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado. Y todo lo que dijeron mis hijas siempre, ahí (en el documental) se vio. Se les cortó el chorro de la plata y ahí se vio. Ellos mismos lo dejan expuesto”.

Tras sus palabras, D'Alessandro dijo que si lo hubiesen tenido secuestrado, Maradona lo habría manifestado. Ante esto, Claudia respondió: “No, porque vos dijiste que me odiaba y que era la peor persona a la que le podían entregar el cadáver de Diego y que conmigo no hablaba. Te lo digo para que sepas que tengo las llamadas en mi teléfono”.

En otro momento de la conversación, Mariano Iúdica, conductor del programa, le preguntó si iban a seguir conociéndose cosas sobre la forma en que fue tratado Maradona antes de su muerte. Y Villafañe contestó: “No lo sé, pero por lo que dice la prensa y esta persona de Infobae (Martín Candalaft) que dice que hay más de siete mil audios...También lo dice el doctor D’Alessandro, que hay más de siete mil audios. Así que, seguramente, cosas van a seguir saliendo”, respondió Villafañe. Y agregó: “Acá nadie piensa que los que sufren son los hijos, que escuchan las barbaridades que dicen, y las personas que a Diego lo quisieron de verdad. También la gente que lo quiso como futbolista sufre por todo esto que se está escuchando. Porque nadie puede creer como lo trataban y lo destrataban”.