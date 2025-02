Se viven horas caldeadas en Racing de Córdoba. Es que en el inicio de una nueva temporada de la Primera Nacional, el presidente, Manuel Pérez, brindó una entrevista en la que liquidó a Franco García por su partida a fines de 2022 en condición de libre y le puso un ultimátum público al juvenil Julián Vignolo para que renueve su contrato.

En una entrevista con Radio Sucesos, el mandatario fue consultado por la partida del extremo surgido del club quien en 2023 pasó a Cobreloa de Chile con el pase en su poder, y fue contundente: "Lo bancamos seis años al Wachi, tiró 70 pelotas a las vías y el único año que tiró un centro como la gente se fue libre".

Sin embargo, el atacante, que este año regresó al país para vestir la camiseta de San Martí nde Tucumán en la misma divión, publicó una historia respondiéndole: "A mí me tocó ver cosas que me dolían y hacer como si no me importaran, y eso me dolió el doble, pero tampoco voy a chillar toda la vida. Vamos a seguir adelante como siempre. No todo el mundo te valora y en sus mentes tienen una versión vieja tuya. El ingrato pierde la memoria y se olvida de quien se quedó a remar el barco cuando a él mismo se le hundía. Mientras unos comían mierda, otros comían un plato de salmón con puré".

Por su parte, acerca de la continuidad del centrodelantero de 18 años, Pérez no se guardó nada y le puso plazo: "Espero respuesta por nuestra oferta final, sería de los cinco mejores pagos del plantel. Si no firma, no juega este año. El único que le hizo una oferta fue el club que lo educó, formó, le dio amor y contención".

Por su parte, el juvenil dio su versión en una entrevista en Radio La Red en la que criticó los dichos del mandamás por "exponerlo". "Me parece que se confundió en algunas cosas que dijo. Hablando de mi sueldo, que él puso. Crea en un mal ambiente de los hinchas hacía mi. Soy chico, hay cosas que no sé como llevarlas. Quiero cruzarme con un hincha del club y que esté todo bien. Todo esto me pone triste", señaló.

De todos modos, llevó tranquilidad en cuanto a su continuidad en la institución: "Nosotros planteamos una salida a préstamo también para renovar la confianza, pero el presidente me dijo que no quería y prefería que me quede. Estamos esperando que se firme todo. Voy a renovar".