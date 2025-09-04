Independiente quedó eliminado de la presente edición de la Copa Sudamericana debido a los incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un fallo que confirma que el equipo trasandino es el que avanza a la próxima instancia para jugar contra Alianza Lima.

El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado cuando había comenzado el segundo tiempo en Avellaneda y el marcador estaba igualado 1-1. Este resultado clasificaba a Universidad de Chile a los cuartos de final, ya que en el partido de ida se había impuesto a Independiente por 1-0. Tras los acontecimientos, ambos clubes presentaron sus respectivos descargos y tuvieron una audiencia con los tres miembros del tribunal de Conmebol para ratificar sus posturas.

En su resolución, Conmebol decidió no solo eliminar al "Rojo", sino que también impuso sanciones a ambos clubes por los graves incidentes:

Independiente: deberá jugar sin público los próximos siete partidos de local en competiciones de Conmebol. Tampoco podrá llevar hinchas en siete encuentros de visitante. Además, el club argentino deberá pagar una multa de 250.000 dólares.

Universidad de Chile: recibió la restricción de jugar siete duelos a puertas cerradas como local. No podrá contar con su gente en siete partidos de visitante, una medida que comenzará en la llave contra Alianza Lima. Se le impuso una multa de 150.000 dólares.

Universidad de Chile avanzará para enfrentarse a Alianza Lima en los cuartos de final, encuentro que se disputará a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo.

Por su parte, Independiente había responsabilizado a Universidad de Chile, alegando que sus hinchas fueron quienes iniciaron los incidentes, destrozando instalaciones del club y arrojando objetos a los simpatizantes del "Rojo" antes del comienzo del partido. Néstor Grindetti, presidente de Independiente, había sostenido que su club debía ser el que avanzara a los cuartos de final o, en su defecto, que el partido continuara en un lugar neutral.