Racing de Nueva Italia sufrió una dura caída por 0-1 como visitante ante San Miguel en el marco de la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro, que tuvo lugar en el estadio del club de Buenos Aires y fue arbitrado por Juan Pafundi, dejó a la Academia con un sabor amargo y complica sus aspiraciones en el torneo.

La pesadilla para los de Nueva Italia comenzó temprano cuando, a los 21 minutos del primer tiempo, Bruno Nasta, un exgoleador de La Academia, amargó a su antiguo club marcando el único tanto del partido. La situación se tornó aún más cuesta arriba apenas dos minutos después, a los 23 minutos, cuando Racing se quedó con uno menos debido a la expulsión de Elías Calderón. Calderón, quien ya había tenido una mala salida en la jugada que derivó en el 1-0, recibió la tarjeta roja por propinarle un codazo a Nasta. Jugar con diez hombres durante más de un tiempo fue un factor determinante en el desarrollo del encuentro.

Con este resultado, los albicelestes de Hernán Medina se mantienen con 33 puntos y actualmente ocupan la décima posición en la tabla. Por su parte, el equipo de San Miguel, dirigido por Sergio Coleoni, acumula 43 puntos y se encuentra en una posición favorable, dentro de la zona de clasificación al Reducido. El líder del grupo es Deportivo Madryn, que suma 47 puntos.

La próxima oportunidad para Racing de Nueva Italia de revertir esta situación será el domingo 24 de noviembre a las 16:30 horas, cuando reciba a Almagro en condición de local.