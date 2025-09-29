Casal: El Nocaut del Niño y el Nuevo Rey Welter

La capital cordobesa vibró con una noche inolvidable de boxeo durante la segunda edición de Ring Fight Night (RFN). El evento, celebrado en el Estadio Corazón de María ante 4.000 personas, coronó a un nuevo campeón: Eduardo “El Niño” Casal.

Casal, oriundo de Alta Gracia, se alzó como el nuevo campeón Fedelatin Wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Además de este importante logro, el triunfo también lo consagró como campeón latino en la categoría wélter.

El Combate: Iniciativa y Definición en la Segunda Vuelta

La pelea estelar enfrentó a Casal, de 28 años, contra el riojano Matías Ezequiel Herrera Díaz (8-4-2). Casal llegaba al encuentro con un impresionante registro de once victorias, ocho de ellas conseguidas por nocaut (KO), y dos derrotas.

Desde el campanazo inicial, “El Niño” tomó la iniciativa. Aunque Herrera intentó mantenerse a la expectativa buscando un contragolpe, sus golpes ("manotazos") no lograron impactar a Casal.

La definición llegó de manera fulminante en el segundo round. Casal propinó un fuerte golpe en la cara a Herrera, lo que provocó la caída inmediata del riojano. Aunque el árbitro intentó iniciar el conteo reglamentario, la pelea fue dada por terminada, asegurando la victoria por nocaut para Casal. Este resultado consolidó al púgil de Alta Gracia como una promesa del boxeo argentino.

Un Título que Abre Nuevas Metas

El título Fedelatin de la AMB es crucial para la trayectoria de Casal, ya que lo posiciona directamente en el ranking para aspirar a mejores objetivos y nuevas metas profesionales en el futuro.

La velada de RFN, que fue catalogada como un gran evento deportivo y transmitida en vivo por Fox Sports, también destacó a otras figuras. En la pelea semifinal, el ídolo cordobés Fabricio “El Turbo” Bea reafirmó su invicto al imponerse por nocaut técnico a Sebastián “El Lobby” Castaña en la categoría Superligero.

El éxito de la noche, que superó las expectativas generadas por la velada inaugural de 2024, contó con la conducción de Matías Barzola y los comentarios profesionales de Osvaldo Príncipi. Además del alto nivel de los combates, los promotores del evento, como Gustavo Pedrocca de DDBox y Capital Group Sport Management, destacaron la misión de profesionalizar el deporte para que los boxeadores puedan vivir de su trabajo.