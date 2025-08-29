Después de su paso por el primer equipo de Talleres, Pablo Guiñazú acordó su llegada a Libertad de Paraguay para hacerse cargo del plantel que viene de quedar afuera de la Copa Libertadores frente a River.

Será su cuarta experiencia como director técnico, luego de dirigir Atlético Tucumán, Sol de América, Newell’s y Talleres.

Guiñazú estará acompañado por Deivis Barone y Cristian Tossolini como asistentes, Osvaldo Peranzoni como preparador de arqueros, y Rodrigo Leppez y Sergio Cáceres en la parte física.

El exfutbolista conoce bien el club, ya que vistió la camiseta entre 2005 y 2007. Disputó 133 partidos, anotó 3 goles y ganó el campeonato local en 2006, año en que Libertad llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

Firmará contrato hasta fin de año y debutará este domingo ante Cerro Porteño . Su hijo Lucas, en tanto, fue cedido a préstamo a Atlético Tembetary para sumar minutos.

Guiñazú tendrá como objetivos mantener a Libertad entre los primeros puestos del torneo local y consolidar un estilo competitivo en el equipo.