El director técnico de Belgrano, Ricardo Zielinski, rompió su habitual silencio sobre los árbitros luego del empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata, en una noche en la que el "Ruso" dejó salir todo lo que venía guardando. El partido, disputado en el Estadio Julio César Villagra (Alberdi) por la fecha 12 del Torneo Clausura, terminó con bronca generalizada del plantel y de la gente.

Belgrano tenía tres puntos de oro en el bolso en un partido friccionado. Sin embargo, cuando parecía que la victoria se quedaba en Alberdi, Estudiantes, el "Pincha", llegó al empate en una de las últimas jugadas y lo hizo en medio de una gran controversia. La polémica se centró en una "mano clara en la previa del gol" que, según el criterio de Zielinski, debió anularse.

En la conferencia de prensa, aunque el tono del "Ruso" fue tan medido como siempre, sus palabras pesaron más que de costumbre. El entrenador fue tajante al respecto, afirmando: “Tenía mucha bronca, era la última pelota y no la pudimos cerrar. En mi criterio hay mano; según el reglamento se tiene que anular el gol”.

Zielinski subrayó la inusual naturaleza de su descargo, indicando que sentía que "me obligan" a hablar de los árbitros, un límite cruzado por un técnico que basa su carrera en el equilibrio. Además, deslizó una preocupación que se extiende a lo largo del campeonato: “No me gusta hablar de los árbitros, pero hay muchas jugadas que a lo largo del campeonato nos perjudican”. El técnico concluyó, mirando a cámara con serenidad, que hacía «muchos años que no hablo de los árbitros» y que habrá que “preocuparse y ocuparse” de esta situación. Los jugadores, por su parte, explicaron en el campo de juego que el árbitro les había dicho que la acción era una “mano no sancionable”.

Más allá del reclamo, el DT también dedicó espacio a la autocrítica del "Pirata". El entrenador reconoció que el equipo "no tuvo un buen primer tiempo", señalando que llegaban tarde y no encontraban los espacios. Si bien Belgrano mejoró y achicó el equipo en la segunda mitad, Zielinski consideró que “no lo supimos cuidar” y que les falta "un poco más de viveza en los últimos metros".

Con la mente puesta en la pelea por meterse entre los ocho mejores, el entrenador no quiso desviar el foco. Enfatizó que este era un “partido fundamental” para entrar entre los primeros ocho. Respecto a futuros compromisos, indicó que la Copa Argentina se analizará “cuando llegue el momento de Copa Argentina”, pero que por ahora la prioridad es meterse en la zona de clasificación. La sensación que quedó flotando es que, para Belgrano, el empate supo a castigo.