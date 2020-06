El ex arquero español Juan Carlos Unzué, quien tuvo a Diego Maradona como compañero en el Sevilla de España en la década de 1990, anunció que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), motivo por el que abandona su carrera como entrenador de fútbol.

"Mi etapa como entrenador ha finalizado, voy a firmar por un equipo modesto y muy comprometido, el de los paciente de ELA", declaró Unzué en una conferencia de prensa, según consignó la agencia de noticias DPA y agregó: "Voy a tener muchos compañeros y compañeras, somos unos 4.000 en España y el mercado de fichajes tiene mucho movimiento".

Unzué, de 53 años, también dio a conocer su retiro como técnico de fútbol en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y los entrenadores y ex compañeros, Luis Enrique Martínez y Eusebio Sacristán.

"La vida merece la pena, incluso cuando parece que se está derrumbando. Para mí lo esencial es que esta mañana nos hemos despertado todos los que estamos aquí", afirmó Unzué y contó: "El primer diagnóstico llegó cuando estaba en la pretemporada. El doctor Rojas me animó a seguir, pero cuando salí de allí prioricé mi salud y desde el pasado verano voy cojeando un poco de mi pie derecho. He tenido que cambiar la técnica de andar. Eso no me limitaba nada para ser entrenador en ese momento. Hoy pienso diferente y tengo otro reto por delante".

El ex arquero de los seleccionados juveniles de España comenzó su carrera en el Osasuna, luego pasó por Barcelona, Sevilla, Tenerife, Real Oviedo y volvió al Osasuna para cerrar su etapa de futbolista.

En su rol de entrenador principal se inició en el Club Deportivo Numancia de Soria, Real Racing Club de Santander, Real Club Celta de Vigo y Girona Futbol Club. Como técnico alterno estuvo en el Real Club Celta de Vigo y en el Barcelona, como ayudante de campo de Luis Enrique Martínez, equipo en el que coincidió con Lionel Messi.

Unzué fue compañero de Diego Maradona entre 1992 y 1993, años en los que además fue dirigido por Carlos Salvador Bilardo en su paso por el equipo andaluz.

Fuente: Télam.