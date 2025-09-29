El arquero de los alfajores: el show de Nacho Arce en el triunfo de Riestra ante River

Detrás del triunfo histórico de Riestra ante River en el Monumental, hay una curiosa historia que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El protagonista es siempre el arquero: Ignacio Arce. Se robó todas las miradas en la tarde del domingo, vistiéndose de figura en el triunfo 2-1 ante el Millonario. El guardameta dejó varias joyitas y anécdotas que hicieron ruido en el fútbol argentino.

Antes de empezar el partido, sorprendió regalando alfajores en la tribuna: una movida que mezcló su costado emprendedor y la promoción del sponsor del club.

Después, con los guantes puestos, también dio show: hizo jueguitos en plena jugada, la mató de pecho dentro del área y contuvo varios remates de Miguel Borja y la delantera de River.

La actuación de “Nacho” fue determinante para el Malevo. En el segundo tiempo sostuvo la ventaja con atajadas clave a Nacho Fernández y Juanfer Quintero, evitando que River pudiera rescatar el punto de local.

Con el mismo carisma de siempre, el arquero fue el gran responsable del triunfazo y también del gran presente de Riestra en la Zona B. Por ahora, el Malevo es puntero absoluto y sueña con levantar su primer título.