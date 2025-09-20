El asado de Almeyda y un triunfo de desahogo: Sevilla escala en España con la filosofía del “Pelado”

El Sevilla consiguió un triunfo vital por 2-1 ante el Alavés de Eduardo Coudet por la Liga de España, un resultado que el equipo andaluz, que se encuentra desmejorado en potencial económico y futbolístico respecto a años anteriores, sintió como un verdadero desahogo. Esta victoria permitió al club escalar hasta la octava posición.

El encuentro por la quinta fecha de la liga tuvo momentos de tensión y pierna fuerte, con un total de 39 faltas. Sevilla, que inició con un esquema 3-4-2-1, finalizó defendiendo con una "línea de 5 rabiosa". Los goles llegaron por intermedio del suizo Ruben Vargas, con lo que se describió como un "gol maradoniano" (hasta la caída pareció de Diego), y el 2-1 de Alexis Sánchez, asistido por Carmona. A pesar del triunfo, Almeyda debió ver cómo el brasileño Marcao cometía un penal inocente que derivó en el empate parcial del Alavés.

El Asado: Más que Comida, un Significado Humano

Más allá de la estrategia táctica, Matías Almeyda se convirtió en noticia en la previa del encuentro debido a un gesto particular con su plantel: les invitó un asado que él mismo cocinó. Al ser consultado, Almeyda explicó el porqué de esta elección, señalando que "no los iba a invitar una paella... no iba a alcanzar para todos...". De hecho, afirmó que si intentaba una paella, lo matarían, ya que él prefiere cocinar asado.

El gesto tenía un significado profundo que va más allá de lo culinario. Con un plantel cosmopolita —se utilizaron 16 futbolistas de 8 nacionalidades diferentes ante el Alavés, seis de ellas solo entre los titulares—, Almeyda busca generar entendimiento y sociedades tanto dentro como fuera de la cancha.

"Significa haberse acordado de alguien, en este caso del grupo. Eso te ayuda a que estén juntos los futbolistas", explicó el exentrenador de River. Su objetivo es que los jugadores se conozcan, dialoguen sobre sus familias y costumbres culinarias de sus países, fomentando la preocupación mutua en lo que considera un "mundo muy egocéntrico". Durante la comida, se escuchó un "¡Un aplauso para el asador!", confirmando que este tipo de iniciativas argentinas no pasan inadvertidas en el extranjero.

La Madurez y la Reflexión de Almeyda

A sus 51 años, Almeyda ha entrado en una etapa de madurez en su carrera, dejando atrás los esquemas súper-ofensivos de sus inicios (como el 3-3-1-3) y enfocándose en la flexibilidad táctica y la búsqueda del juego sin conceder tanto.

Sin embargo, el foco principal de Almeyda hoy es su mensaje humano, priorizando el cara a cara y la sinceridad con los futbolistas. En un mundo obsesionado por los resultados, el DT genera expectativas porque está dispuesto a "abrir su corazón" en las conferencias de prensa.

Almeyda cree en el valor de ser sincero con los jugadores, más allá de si juega o no, reconociendo que la crítica vendrá con las derrotas. Él evita el exitismo, no consume los comentarios (ni los buenos ni las críticas) y no mira las redes sociales.

En línea con su visión reflexiva, Almeyda ha compartido públicamente sus experiencias personales. Contó que sufrió depresión durante cinco años mientras jugaba en el Inter de Milán, siendo ayudado por su familia y profesionales, llegando a rescindir un contrato para dejar de jugar. Por esta razón, prioriza que los futbolistas amen el juego hasta donde puedan, entendiendo la "parte oscura" que experimenta un jugador cuando se retira.

Finalmente, el entrenador relativiza las presiones del fútbol: "Presión debe tener un doctor que está operando a un nene de meses... Presión tiene el padre que no le lleva de comer a su hijo, como dijo Diego Maradona". Almeyda busca una estabilidad, respeto y compromiso en el grupo, esperando que los resultados positivos se den para que su mensaje sea "más creíble" y para poder permanecer más tiempo en su puesto. El asado, más que una comida, es un simbolismo de unión que, afortunadamente para él y el club, llegó acompañado de un triunfo.