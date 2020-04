El coronavirus afectó al bicampeón mundial de lanzamientos de dardos.No es que Gary Anderson haya contraído el COVID-19, sino que su mala conexión a internet lo eliminó de una competencia virtual organizada por la liga profesional en plena cuarentena por la pandemia.

Anderson, campeón mundial en 2015 y 2016 de este juego, muy popular en el Reino Unido, ha tenido que darse de baja de manera inesperada.

"Estaba interesado, pero cuando hicimos pruebas con mi wi-fi vimos que no era lo suficientemente estable", lamentó este escocés de 49 años en declaraciones al diario británico The Sun. "No me sorprende. Además, tengo problemas para pagar mis facturas por internet, es muy frustrante", agregó.