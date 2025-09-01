La Selección argentina de básquet se quedó a un paso del bicampeonato en la AmeriCup 2025 al perder la final ante Brasil por 55-47. El encuentro, disputado en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, vio cómo el clásico sudamericano se inclinaba en esta ocasión a favor de los brasileños, quienes se tomaron revancha de la edición anterior y volvieron a levantar el trofeo, algo que no lograban desde 2009. El equipo dirigido por Pablo Prigioni luchó hasta el final, pero no pudo coronar su campaña con el título de campeón, quedando como subcampeón del torneo continental.

La definición de la AmeriCup 2025 fue una reedición de la final de la edición pasada, la AmeriCup 2022, donde la Albiceleste se había impuesto por 75-73 en un emocionante partido disputado en Recife, Brasil. Este antecedente añadía un condimento especial al choque en Managua, con Brasil buscando saldar la cuenta pendiente, y lo logró con una sólida actuación.

El camino hacia la final para ambos equipos estuvo lleno de desafíos. Argentina, bajo la dirección de Pablo Prigioni, había demostrado su calidad al vencer a Canadá por 83-73 en las semifinales, asegurando así su presencia en la gran final por cuarta vez consecutiva. Por su parte, Brasil confirmó su excelente momento en el torneo al dar el batacazo en las semifinales, derrotando a Estados Unidos por un contundente 92-77, lo que les dio el pase a la lucha por el título.

Argentina tiene una rica historia en las finales de la AmeriCup, siendo un contendiente habitual. Esta final en Managua marcó su décima aparición en el partido decisivo del torneo. A lo largo de los años ha protagonizado encuentros memorables:

Neuquén y Tucumán 1995 (Argentina) - perdió 87-86 con Puerto Rico

Neuquén 2001 (Argentina) - ganó 78-59 a Brasil

San Juan 2003 (Puerto Rico) - perdió 106-73 con Estados Unidos

Santo Domingo 2005 (República Dominicana) - perdió 100-88 con Brasil

Las Vegas 2007 (Estados Unidos) - perdió 118-81 con Estados Unidos

Mar del Plata 2011 (Argentina) - ganó 80-75 a Brasil

Ciudad de México 2015 (México) - perdió 76-71 con Venezuela

Bahía Blanca, Medellín y Montevideo 2017 (Argentina, Colombia y Uruguay) - perdió 81-76 con Estados Unidos

Recife 2022 (Brasil) - ganó 75-73 a Brasil

Managua 2025 (Nicaragua) - perdió 55-47 con Brasil

Con tres títulos en su palmarés (2001, 2011 y 2022), Argentina se ubica entre los seleccionados más laureados de la AmeriCup, compartiendo el tercer puesto con Puerto Rico. La tabla histórica de consagraciones la lidera Estados Unidos con 7 títulos, seguido por Brasil, que con esta victoria alcanzó su quinto trofeo. Venezuela y México tienen un título cada uno.

Aunque el bicampeonato no pudo ser esta vez, la Selección argentina de básquet demostró una vez más su competitividad y su lugar de privilegio en el baloncesto continental, llegando a una final más y consolidando una rivalidad apasionante con Brasil que sigue dejando momentos históricos en cada encuentro.