El BMW i4 M60, el modelo elegido por Mastantuono entre los nuevos autos del Real Madrid

BMW renovó su acuerdo de patrocinio con el Real Madrid y, como cada temporada, entregó a los futbolistas de la primera plantilla sus nuevos vehículos oficiales. Los jugadores eligieron entre los modelos más recientes de la gama eléctrica y deportiva de la marca alemana, con precios que en la mayoría de los casos superan los 150 mil euros.

El argentino Franco Mastantuono optó por un BMW i4 M60, valuado entre 70 y 75 mil euros. Se trata de una berlina eléctrica con tracción integral, 601 caballos de fuerza y una autonomía superior a los 500 kilómetros. Fue el único del plantel que eligió un modelo por debajo de los 100 mil euros.

El evento de entrega se realizó en el predio de Valdebebas, donde los jugadores posaron junto a sus vehículos y firmaron las patentes personalizadas. El Real Madrid difundió las imágenes del acto en sus redes sociales.

Entre las elecciones más destacadas del plantel se encuentran:

Dean Huijsen: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Dani Carvajal: BMW i7 M70 (659 CV - 187.400 €)

Raúl Asencio: BMW i7 M70 (659 CV - 187.400 €)

Federico Valverde: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Thibaut Courtois: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Vinicius Jr.: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Ferland Mendy: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Éder Militão: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Rodrygo Goes: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Andrii Lunin: BMW M5 Berlina (727 CV - 164.550 €)

Dani Ceballos: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

David Alaba: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Eduardo Camavinga: BMW iX60 (408 CV - 105.900 €)

Antonio Rüdiger: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Aurélien Tchouaméni: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Fran García: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Brahim Díaz: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Jude Bellingham: BMW XM (748 CV - 196.800 €)

Arda Güler: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Kylian Mbappé: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Endrick: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Gonzalo: BMW i5 M60 Berlina (601 CV - 114.550 €)

Franco Mastantuono: BMW i4 M60 (601 CV - 80.550 €)

Trent Alexander-Arnold: BMW iX60 (408 CV - 105.900 €)

Álvaro Carreras: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Xabi Alonso: BMW i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 €)

Con esta entrega, BMW refuerza su presencia como socio estratégico del Real Madrid en el desarrollo de vehículos eléctricos y sostenibles, mientras que el plantel merengue vuelve a lucir los modelos más potentes y exclusivos de la marca alemana.