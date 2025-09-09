El boxeo amateur gana impulso en Córdoba con el programa “Futuros Campeones Cordobeses”

Córdoba puso en marcha un nuevo programa destinado a reforzar la práctica del boxeo amateur en toda la provincia. Bajo el nombre “Futuros Campeones Cordobeses”, la propuesta se presentó en el estadio Mario Alberto Kempes y prevé la realización de diez veladas en clubes e instituciones de diferentes localidades.

El cronograma ya tiene cinco fechas confirmadas: Cruz del Eje (12 de septiembre), Deán Funes (19 de septiembre), Sampacho (26 de septiembre), Huinca Renancó (10 de octubre) y Laboulaye (17 de octubre). En cada velada se desarrollarán peleas entre boxeadores de distintas regiones, priorizando la igualdad de categorías y de experiencia.

La organización cuenta con la participación de la Agencia Córdoba Deportes, la Federación Cordobesa de Boxeo, municipios locales y la productora Arano Box. Según se informó, el objetivo es fomentar el deporte en el interior, generar oportunidades para los boxeadores federados y fortalecer a los clubes como espacios de integración social.

El circuito tendrá fiscalización de la Federación Cordobesa de Boxeo y busca también incentivar a jóvenes a incorporarse a gimnasios y talleres deportivos, ampliando la base de competidores en la provincia.

Con este programa, el boxeo cordobés refuerza su presencia en el calendario deportivo provincial y se instala como una alternativa de promoción social y competitiva en diferentes comunidades.

Calendario de veladas confirmadasCalendario de veladas confirmadas