El boxeo tiene nuevo rey: Terence Crawford destronó a Canelo Álvarez

Saúl “Canelo” Álvarez perdió el reinado absoluto en la división de los supermedianos. En la madrugada del domingo, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, cayó ante Terence Crawford, quien se impuso por puntos en un fallo unánime y se quedó con las cuatro coronas de la categoría.

Los jueces otorgaron la victoria al estadounidense con dos tarjetas de 115-113 y una de 116-112. El combate no tuvo el nivel de espectáculo esperado, pero marcó un resultado histórico para el boxeo mundial.

Invicto y con 38 años, Crawford alcanzó un registro de 42 triunfos sin derrotas y se transformó en el primer pugilista en ser campeón indiscutido en tres divisiones. Antes lo había logrado en los superligeros y en los wélter.

“Canelo” Álvarez, de 35 años, sufrió la tercera derrota de su carrera, que ahora suma 63 victorias (39 por nocaut), dos empates y tres caídas. Sus anteriores derrotas habían sido frente a Floyd Mayweather Jr. en 2013 y contra Dmitry Bivol en 2022.

El mexicano nunca pudo controlar el desarrollo del combate, mientras que Crawford mostró un plan sostenido, con dominio desde la media distancia y precisión en los golpes. De este modo, además de asegurar una bolsa estimada en 50 millones de dólares, el estadounidense consolidó su lugar en la élite del boxeo mundial.