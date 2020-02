Alexander Medina no quedó del todo conforme con un aspecto particular del juego. "Somos un equipo de elaboración y posesión, pero adornar la jugada no me gusta a mi", sostuvo en relación a algunos lujos de más que ensayaron sus jugadores ya con el resultado a su favor.

"Algunas acciones del partido no me gustaron y se lo transmití a los jugadores porque siempre me pongo del otro lado de la situación. Mirá si Defensa nos hacía eso faltando 10 minutos. ¿Le gustaba a nuestros jugadores que lo hicieran? Yo creo que no", afirmó en relación al partido en que el Halcón goleó 4-0 a Talleres en la reanudación de la Superliga en este 2020.

Para cerrar, agregó: "Podemos hacer tres goles más, pero jugando para adelante, en serio y con pases".