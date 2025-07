El calvario de un ex Talleres en Rusia: la inactividad y las lesiones se le suman en ese país

Desde su llegada al CSKA Moscú en marzo de 2025, la experiencia de Rodrigo Villagra, el prometedor volante central que dejó River Plate, ha sido un verdadero calvario. Lo que se anticipaba como un gran salto en su carrera, se ha transformado en una frustrante inactividad.

A pesar de haber sido presentado por el club ruso, Villagra no ha logrado sumar minutos en cancha desde su arribo. Su paso por el CSKA se ha limitado a una única presencia en el banco de suplentes en marzo, y desde entonces, no fue convocado en los 15 partidos siguientes. Esta situación lo mantiene en vilo, ya que acumula más de 220 días sin disputar un partido oficial. Su último encuentro data de diciembre de 2024, en la derrota de River por 1-0 frente a Racing.

La complejidad de su presente se profundiza con una lesión en la rodilla derecha. Actualmente, Villagra se encuentra bajo tratamiento por una pequeña lesión en el ligamento colateral medial de dicha rodilla. Este inconveniente lo mantendrá entre 30 y 45 días fuera de las canchas, lo que implica perderse seis encuentros de la liga rusa.

Cabe destacar que esta difícil etapa no es del todo ajena a la situación previa del club. Según se informa, el serbio Marko Nikolic, ex entrenador del CSKA que dejó su cargo hace un mes, no había solicitado la llegada de Villagra y no lo consideraba en las condiciones físicas adecuadas. A pesar del cambio de técnico, la lesión actual sigue impidiendo un giro en su suerte. El proceso de "adaptación" se ha extendido más de lo premeditado, y los días en Rusia no están siendo los mejores para él.

River Plate había concretado la venta del 50% del pase de Villagra por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, más un millón en objetivos. Ahora, su futuro inmediato está atado a la evaluación física que se realizará una vez finalice su tratamiento, la cual será determinante para su regreso a la acción.