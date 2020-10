Los incendios someten a la provincia de Córdoba. El clima seco, los fuertes vientos y el intenso calor ayudan a propagar diferentes focos de incendio en las serranías cordobesas, donde la situación se agrava día tras día.

El estonio Ott Tanak, último campeón mundial de Rally, se solidarizó por la situación e indicó en su cuenta de Twitter: “Mis pensamientos están con la gente de Córdoba en estos tiempos tan difíciles”, mostrando la bandera argentina.

My thoughts are with the people of Cordoba 🇦🇷 in these difficult times! #StaySafe #Cordoba @rallyargentina https://t.co/Lu4Z0FaNZB