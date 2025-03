El Campeón del AAT Challenger edición Córdoba será argentino

El AAT Challenger Santander edición Córdoba tendrá campeón argentino. Los cuatro semifinalistas del tercer Challenger del año en el país son nacionales: Juan Manuel Cerúndolo vs. Thiago Tirante y Federico Coria vs. Juan Pablo Ficovich, los cruces de este sábado, a partir de las 12:00 en el Córdoba Lawn Tenis Club.

Las entradas se consiguen en suticket.com o en puerta por $10.000 y tendrá transmisión en vivo por Fox Sports 3.

Juan Manuel Cerúndolo (129°), segundo preclasificado del cuadro, comenzó la jornada con el pie derecho para los argentinos al vencer al peruano Juan Pablo Varillas (198ª) por 6-4 y 6-2. “Hoy sí creo que fue un gran partido. Jugué muy bien”, comenzó analizando el menor de los hermanos tras su triunfo haciendo la diferenciación con el partido de octavos de final en el que superó al boliviano Murkel Dellien y fue autocrítico con su nivel.

El zurdo de 23 años, campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021 seguirá contra un viejo conocido: Thiago Tirante (134°).

El platense, también nacido en 2001, le ganó a su compatriota Gonzalo Villanueva (438°) por 6-4 y 6-4. Ambos tenistas fueron parte de selecciones formativas y compartieron la Selección Argentina sub 16 que obtuvo el tercer puesto de la Copa Davis Junior de 2017, junto a Alejo Lingua Lavallén y con Sebastián Gutiérrez de capitán. “Es muy lindo que podamos compartir un torneo como este, en casa, jugando en Argentina, en una de las últimas instancias. Me pone muy contento por los dos”, expresó Thiago, que tiene 4 títulos Challenger en su haber.

El historial entre ambos está 2-0 a favor de Cerúndolo. Los dos triunfos del zurdo se dieron en Río de Janeiro, en un Challenger 2022 y la última el mes pasado en el ATP 500 de la ciudad brasileña.

En la otra llave estará Federico Coria (128°), quien venció a Daniel Galán (123ª) por 6-1, 0-6 y 6-2. En un partido con mucha ida y vuelta en el score y con las altas temperaturas y humedad de protagonistas, el santafesino de 32 años logró imponerse a todos los factores. Al finalizar, confesó entre risas tener la presión de haber sido el último en clasificarse, ya que los otros 3 semifinalistas ya habían avanzado y eran todos compatriotas. “Está bueno que la copa quede para un argentino porque sabemos el esfuerzo que hay detrás para que tengamos torneos acá en el país. Ya que está todo ese esfuerzo está bueno que en las semifinales hayan 4 argentinos. Van a tener de un lado la semi de dos chicos que vamos a ver durante los próximos 10 años jugando los grandes torneos y con Juampi estamos tratando de resistir la embestida de los jóvenes”, dijo el experimentado tenista nacional sobre el torneo que es organizado por la Asociación Argentina de Tenis.

Del otro lado, la Mojarra tendrá a Juan Pablo Ficovich (169°), de 28 años, a quien enfrentó 13 veces en el circuito, con una ventaja de Coria 11-2. “No creo que haya un jugador al que me haya enfrentado tantas veces. Siempre salen partidos muy difíciles. Ojalá pueda seguir en el historial arriba hasta que me retire”, dijo Federico.

Ficovich tuvo el cruce más complicado del día y logró sobrepasarlo. El oriundo de Berazategui, Buenos Aires, venció al primer preclasificado, Thiago Monteiro (105°) por 6-3, 3-6 y 6-3. “Me siento en el mejor momento de mi carrera.

Por ahí el ranking no lo dice porque estuve mejor, pero me siento muy bien. Estoy sacando muy bien. Hoy lo hice bien todo el partido”, dijo Ficovich que se mostró con mucha confianza sobre el polvo de ladrillo del Córdoba Lawn Tenis Club para superar al brasileño. Sobre la institución, recordó: “Acá jugué el Challenger hace 10 años, en 2014, cuando tenía 17 años”. Aquella fue la última vez que había desembarcado el circuito ATP Challenger en la ciudad de la Docta.

Cronograma de fin de semana con transmisión por Fox Sports 3

Sábado

Final dobles: 10:00 (sin TV)

Semifinal singles 1: No antes de las 12:00

Semifinal singles 2: A continuación

Domingo

Final singles: 12:00

Resultados del día viernes 7 de marzo

Cuartos de final singles

[2] J. Cerundolo (ARG) d [8] J. Varillas (PER) 64 62

[7] J. Ficovich (ARG) d [1] T. Monteiro (BRA) 63 36 63

[6] F. Coria (ARG) d [3] D. Galan (COL) 61 06 62

[4] [WC] T. Tirante (ARG) d [Q] G. Villanueva (ARG) 64 64

Semifinal dobles

[4] F. Romboli (BRA)/M. Soto (CHI) d [2] M. Demoliner (BRA)/G. Escobar (ECU) 67(5) 76(5) 10-3

[3] K. Drzewiecki (POL)/P. Matuszewski (POL) d I. Carou (URU)/J. Cerundolo (ARG) 63 64

Orden de juego sábado 8 de marzo

Cancha Central - start 10:00 - FINAL DOBLES

[3] Karol Drzewiecki (POL) / Piotr Matuszewski (POL) vs

[4] Fernando Romboli (BRA) / Matias Soto (CHI)

Not Before 12:00

[4] [WC] Thiago Agustin Tirante (ARG) vs [2] Juan Manuel Cerundolo (ARG)

[7] Juan Pablo Ficovich (ARG) vs [6] Federico Coria (ARG)