La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la fecha y la hora en la que se jugará una nueva edición del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. El duelo se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, con el Matador en condición de local.

El encuentro corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura y se jugará el domingo 5 de octubre a las 16.45.

Será una fecha de clásicos interzonales, en el que chocarán los clubes más importantes de la Liga Profesional. La fecha comenzará el viernes y se cerrará el lunes. El plato fuerte entre Boca-River, sumado a Rosario Central-Newells y Talleres-Belgrano se darán todos el día domingo.

El clásico cordobés entre Talleres y Belgrano ya tiene fecha y hora confirmada
@Belgrano

Como ocurre cada vez que se enfrentan, la expectativa en Córdoba es máxima: aunque en esta ocasión las realidades son muy distintas.

Por un lado Belgrano llega de conseguir un histórico triunfo ante Newells que lo depositó en semifinales de Copa Argentina, y el ambiente en Alberdi es de puro optimismo. El equipo del Ruso Zielinski está en zona de playoffs y llega como claro favorito en el clásico.

Del otro lado, Talleres vive un presente crítico. Hundido entre los cinco peores equipos de los 28 que disputan el Torneo Clausura, el Matador continúa peleando mano a mano el descenso con Aldosivi y San Martín de San Juan. El equipo de Carlos Tévez necesita plasmar el rendimiento en los resultados, y el clásico contra Belgrano será una buena chance para respirar.