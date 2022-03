El Comité Paralímpico Internacional (IPC) prohibió este jueves la partipación de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos de Invierno Beijing 2022 que comenzarán este viernes, un día después de autorizarlos a competir bajo bandera neutral y sin figurar en el medallero.



La entidad justificó la medida frente a la presión ejercida por muchos comités nacionales, equipos y atletas participantes, que amenazaron con no competir si se permitía la presencia de rusos y bielorrusos, lo que significaba un "peligro para la viabilidad del evento" debido a la invasión de Rusia en Ucrania.



"La situación en las villas de atletas está empeorando y garantizar la seguridad de los atletas se ha vuelto insostenible", asegura un comunicado divulgado este jueves por el IPC luego de una reunión de urgencia llevada a cabo por su Junta Directiva.



El brasileño Andrew Parsons, presidente del IPC, expresó su convicción de que "el deporte y la política no deben mezclarse", pero que "sin culpa propia, la guerra ha llegado ahora a estos Juegos y, detrás de escena, muchos gobiernos están influyendo en el preciado evento".

Los XIII Juegos Paralímpicos de Invierno quedarán inaugurado este viernes en el Estadio Nacional de Beijing y se desarrollarán hasta el domingo 13 de marzo con la participación de unos 700 atletas en seis disciplinas diferentes, que otorgarán medallas en 78 pruebas.



El IPC cumple así con la recomendación realizada el lunes pasado por el Comité Olímpico Internacional a todas las federaciones internacionales para evitar la presencia de atletas rusos y bielorrusos en todas las competiciones como medida de respuesta a la guerra.



En esa sugerencia, sin embargo, el COI había habilitado en algún caso que no fuera posible la restricción por razones legales o de tiempo, que los organizadores de los eventos pudieran aceptar a los atletas rusos y bielorrusos compiten bajo bandera neutral, decisión que fue comunicada el miércoles por el IPC a dos días de la apertura.



"El IPC es una organización basada en membresía y somos receptivos a las opiniones de nuestras organizaciones miembro. Cuando nuestros miembros eligieron la Junta en diciembre de 2021 fue para mantener y defender los principios, valores y reglas del Movimiento Paralímpico. Al tomar nuestra decisión ayer, estábamos analizando la salud y la supervivencia a largo plazo del Movimiento Paralímpico. Sin embargo, lo que está claro es que la situación en rápida escalada ahora nos ha puesto en una posición única e imposible tan cerca del comienzo de los Juegos", explicó Parsons.



"Dijimos que seguiríamos escuchando y eso es lo que estamos haciendo. En las últimas 12 horas, un número abrumador de miembros se ha puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que si no reconsideramos nuestra decisión, es probable que tenga graves consecuencias para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022" admitió.



Muchos comités paralímpicos nacionales fueron contactados por los gobiernos de sus países y amenazaron con un boicot a los Juegos de Inviernos si no se prohibía la presencia de atletas rusos y bielorrusos.

"Garantizar la seguridad de los atletas es de suma importancia para nosotros y la situación en las villas de los atletas está escalando y ahora se ha vuelto insostenible. Tenemos el deber de garantizar y supervisar la organización de los Juegos

Paralímpicos para que sean exitosos y también de asegurar que en el deporte del Movimiento Paralímpico prevalezca el espíritu de juego limpio", justificó.



"Con esto en mente, y con el fin de preservar la integridad de estos Juegos y la seguridad de todos los participantes, hemos decidido rechazar la entrada de atletas de Rusia y Bielorrusia. Lamentamos mucho que los deportistas de estos países se vean afectados por las decisiones que tomaron sus gobiernos la semana pasada al violar la Tregua Olímpica. Ustedes son víctimas de esas acciones", consideró.



El presidente del IPC informó que esta medida afectará a unos 83 atletas, quienes deberán abandonar el territorio chino para permitir la "viabilidad de los Juegos".



"Espero y rezo para que podamos volver a una situación en la que la conversación esté en el centro del poder del deporte para transformar las vidas de las personas con discapacidad", concluyó.

