El actual mánager de fútbol Néstor Ortigoza denunció a su ex pareja Lucia Cassiau por violencia familiar. A su vez, la mujer también demandó al retirado jugador de San Lorenzo por violencia de género.

La Justicia realizó un allanamiento en la casa de Cassiau, ubicada en un barrio cerrado en Canning, donde, luego de una denuncia realizada por el ex deportista por una presunta violencia hacia los hijos de 12 y 10 años de la pareja, se encontraron armas de fuego y municiones.

Las mismas eran una Pistola Glock 17 calibre 9mm y una pistola Bersa BP9CC color verde calibre 9mm. Además, se retuvieron 84 municiones del mismo calibre y documentación de las armas a nombre de la Sra. Cassiau.

La denuncia y el allanamiento pertinente estuvo a cargo de la UFI n°3 Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, que está a cargo del Comisario Mayor Alfredo Marcelo González.

Luego de esto, la mujer denunció a Ortigoza por violencia de género. Esta no fue la única vez que el ex futbolista paraguayo recibió una denuncia, ya que hace dos años atrás tuvo una condena de dos años y dos meses de prisión condicional por amenazas coactivas al ex empleado de San Lorenzo Mauricio Argañarás. Finalmente, la causa no avanzó porque la jueza Graciela Angriman consideró extinguida la acción penal.

Actualmente, Ortigoza ocupa el cargo de vocal en San Lorenzo luego de que el presidente del club Marcelo Moretti decidiera armar una nueva Secretaría de Fútbol compuesta por Julio Lopardo (dirigente), Alejandro Tamer (vocal), Ángel Bernuncio (exfutbolista) y Norberto Ortega Sánchez (exfutbolista).

Vía Doble Amarilla