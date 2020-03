La noticia fue un shock absoluto para el fútbol americano. Mientras el deporte estadounidense se encuentra en pausa por la pandemia de coronavirus, Tom Brady anunció su salida de New England Patriots después de jugar únicamente allí durante 20 años y apenas 10 horas después se conoció que acordó un contrato millonario con los Tampa Bay Buccaneers .

Ahora, el destino del quarterback de 42 años está en Tampa, Florida, tras sellar un convenio por 30 millones de dólares anuales con los Buccaneers, en una decisión que será oficializada en los próximas horas con el comienzo del nuevo año de la liga.

20 years.

6 championships.

A lifetime of memories.



Thank you, Tom. pic.twitter.com/exQPrweT5h