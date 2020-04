Los futbolistas pasan los días encerrados en sus hogares, como todo el resto de las personas. En las redes sociales, suelen compartir las creativas variantes de entrenamiento que encuentran para no perder su estado físico. Son pocos los que tienen una casa con patio, o un gimnasio propio dentro de su departamento. El resto, debe improvisar para que una vez que vuelva a rodar la pelota, no los encuentre fuera de forma y así pierdan su lugar en sus respectivos equipos. No es una tarea fácil, pero la mayoría la está cumpliendo a la perfección.

Cristian Pavon 🇦🇷 on Instagram: “🏠❤️”

Además, buscan otras actividades para distraerse: jugar a videojuegos, leer, cocinar, y por qué no pasar tiempo de calidad con su familia y parejas. Lo último es algo que Cristian Pavón debe tener muy presente, ya que recién hoy le reveló a todos sus seguidores que está de novio. Sí, lo que leen. El futbolista de Los Angeles Galaxy metió posteo junto a Victoria Carante, abrazados y dándole un beso en el cachete a plena luz del sol. Al instante, los comentarios explotaron, sobre todo, de fanáticas a las que se le rompió el corazón en pedazos.

vιcтorιa caranтe on Instagram: “ℓσνє υ ❣️🤝”

La facha de Kichan hace que muchas personas lo sigan no por lo bien que juega a la pelota, y en esta ocasión él no les dio una buena noticia a ese grupo de gente. A nosotros sí, que nos ponemos muy felices por el presente del exjugador de Boca, que parece estar pasándola más que bien en Estados Unidos comenzando esta relación que esperemos le dure mucho tiempo. Además, metió una historia todavía más tierna, de ambos bien cerca con los ojos cerrados. Todo un galán el atacante que dirige Guillermo Barros Schelotto.

vιcтorιa caranтe’s Instagram profile post: “con el ѕol de ғrenтe, el мar aтraѕ y el мaтe, ғorever and ever🇦🇷”