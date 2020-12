Más allá de los duelos titulares, una atractiva programación completó la cartelera y en el principal combate complementario, en su retorno a tierras argentinas, el doble olímpico y ex campeón argentino supergallo, el cordobés Alberto “Impacto” Melián (7-2, 4 KOs), se impuso al bonaerense Martín “El Negro” Rocha (5-7, 1 KO).

En un enfrentamiento enmarcado en la categoría pluma y a la distancia de seis asaltos, Melián se impuso en las tarjetas y los tres jueces lo vieron ganar con claridad: 59-55, 59-54.5 y 59-54.5.

Melián, nacido en Villa Dolores, Córdoba, hace 30 años, pero radicado en la ciudad de Buenos Aires, olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, ex monarca nacional y NABA de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los supergallo, regresó al país tras cinco peleas en Estados Unidos.

Peleas programadas para hoy:

Centro 11 Deportes Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba.

- Adrián Sasso (69,900) vs. Juan Pablo Lucero (69,500). 8 r.

- Emiliano Domínguez (62,800) vs. Diego Chaves (62,000). 6 r.

- Saúl Huenchul (62,500) vs. Fernando Cancino. 6 r. Peso Superligero

- Carla Merino vs. María Florencia Cuello (51,000). 4 r. Peso Supermosca

- Axel Peralta vs. Rodrigo Roldán (61,300). 4 r. Peso Ligero

- Kevin Zárate (69,100) vs. Juan Ramón Coronel (68,700). 4 r.



Microestadio Municipal, Hurlingham, Buenos Aires. (Transmite TyC Sports)

- Juliana Basualdo (54,700) vs. Micaela Sarfati (54,000). 6 r.