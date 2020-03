El presidente de la Nación, Alberto Fernández no oculta su costado futbolero y mucho menos su cariño hacia Argentinos Juniors.

Pero en plena crisis por la pandemia de coronavirus, además, se dedicó a explicar y a contar que aplica día a día lo que llama el "teorema de Gorosito". +

Así lo contó:

"Cuando se jugaba el descenso, el club contrató a (Ricardo) Caruso Lombardi. Y a mí y a los hinchas nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirarle centros a (Alejandro) Delorte, un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha", empezó en diálogo con Radio Con Vos (FM 89.9).

"Finalmente, luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito​ y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué lo que me pasaba, me dijo algo que adopté para siempre. "Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien". Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo", concluyó.