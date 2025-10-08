El costo de tocar con Milei: un club de fútbol despidió a su abogado

Deportivo Español desvinculó a su abogado tras el show de Javier Milei

El Deportivo Español formalizó la desvinculación de su abogado, Fernando Mezzina, a través de un comunicado oficial. Esta medida fue resuelta "de común acuerdo" entre las partes, luego de que Mezzina apareciera en el acto del presidente Javier Milei luciendo la camiseta del club.

El evento que motivó la decisión ocurrió en el Movistar Arena, durante la presentación del libro de Milei, "La construcción del milagro". Mezzina, quien además de abogado es músico, participó como tecladista en la banda que acompañó al primer mandatario. En el escenario, Mezzina fue visto tocando el teclado vestido con un blazer negro y la camiseta de Deportivo Español debajo. El propio presidente Milei presentó a Mezzina ante el público como "el heredero de Jon Lord. El majestuoso, único e incomparable. El abogado del liberalismo".

Principios fundacionales: la apolitización como norma

Ante la repercusión de las imágenes, la dirigencia de Deportivo Español enfatizó en su comunicado su compromiso con la "apolitización" como uno de sus ideales fundacionales.

El club del Bajo Flores explicó que la decisión busca resguardar sus principios, entre los cuales se destaca el respeto por la pluralidad de ideas y la democracia. La institución negó "rotundamente" cualquier vinculación de sus colores, escudo y buen nombre con el acto político encabezado por Javier Milei.

Si bien las partes consideraron que la acción de Mezzina "no tuvo mala intención", el club dejó claro que no lo representa ideológicamente: "de manera alguna nos representa ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político". Por esta razón, resolvieron disolver la representación legal.

La "Banda Presidencial" y el contexto deportivo

Mezzina formó parte de la denominada "Banda Presidencial", un grupo musical integrado por figuras cercanas a Milei, incluyendo diputados (como Lilia Lemoine, que hacía coros, y Bertie Benegas Lynch en la batería) y candidatos.

Mientras se resolvía esta cuestión institucional, el equipo de fútbol de Deportivo Español, dirigido por Néstor Fernández, se encuentra en un momento clave en lo deportivo. Actualmente, el club milita en la Primera C (cuarta categoría del fútbol argentino) y disputa el Torneo Reducido en busca del segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. El Gallego eliminó a Estrella del Sur y ahora se prepara para enfrentar a Central Córdoba de Rosario. Pese a los desafíos, el objetivo de volver a la máxima categoría, donde permanecieron durante 15 temporadas, se mantiene.