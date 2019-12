Alberto Fernández protagonizó esta mañana un divertido cruce futbolero con Ernesto Tenembaum antes de asumir como presidente.

El periodista, hincha de Estudiantes, le recriminó un penal no sancionado para el Pincha en el partido de anoche con Argentinos.



El máximo mandatario destacó que “la mano fue de Marcos Angeleri (ex jugador del conjunto platense) y el árbitro debe haber tenido un momento de confusión”. Además, agregó: “Debe haberse preguntado, ´¿lo cobro o no?´ Igual, reconozco que la sacamos barata por los tiros en los palos”.



La acusación de Tenembaum, en claro tono jocoso, había sido muy dura. “Nos robaron el partido. Hubo un penal cantado y tenemos en línea a quién yo creo que es el responsable. El presidente electo, Alberto Fernández”, manifestó para presentar al entrevistado en su programa en radio Con Vos.



Cuando le consultaron si había visto el partido, el gobernante explicó que “el equipo se jugaba cosas muy importantes”. En tanto, añadió: “Lo miré de reojo mientras terminaba de escribir el discurso, pero en los últimos minuto me tuve que concentrar en la tele y la tensión no me dejó seguir”.