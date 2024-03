En medio de la preparación para la próxima Copa América en la fecha FIFA, Cristian Romero, autor del primer gol en la victoria 3-0 ante El Salvador en el amistoso del viernes pasado, se sumó a los campeones del mundo que se postularon para disputar los Juegos Olímpicos de París con la Selección Argentina sub 23 dirigida por Javier Mascherano.

"Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible", aseguró Cuti en diálogo con TyC Sports.