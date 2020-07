El deporte profesional de Estados Unidos, entre los que se cuenta la Liga Profesional de Fútbol (MLS), la NASCAR e IndyCar, junto a las compañías promotoras de boxeo dirigidas por Bob Arum, Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather Jr., fueron aprobadas para recibir préstamos federales por causa de la pandemia del coronavirus.

Vale remarcar que las 4 asociaciones más ricas del país no han pedido préstamo alguno. Estas son la NBA de básquet, la NFL de Football Americano, la MLB de Béisbol y la NHL de Hóckey sobre hielo.

Las organizaciones deportivas se han acogido al programa de préstamos federales diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a hacer frente al impacto económico de la COVID-19.

Este programa es lanzado por el Gobierno federal de Estaos Unidos, que lanzó montos de préstamos en rangos no fue posible determinar importes exactos que les podían corresponder a las compañías deportivas solicitantes. Los datos mostraron que las empresas solicitaron y recibieron préstamos, aunque algunas podrían no haber dispuesto de los fondos.

Tres de las compañías de promoción más grandes del boxeo solicitaron entre u$s 350.000 dólares y u$s 1 millón para aliviar la falta de competición en un deporte donde cada velada deja decenas de millones de dólares de beneficios. "Top Rank", de Arum; "Golden Boy Promotions", de De La Hoya, y "Mayweather Promotions", de Mayweather Jr. ya fueron aprobadas para préstamos.

Más allá que la NBA no solicitó dinero, Los Angeles Lakers, por ejemplo, obtuvieron dinero del mismo programa de préstamos, unos u$s 4 millones, que luego devolvieron. También se aprovecharon del programa 4 equipos de la MLS, dos de ellos son el DC United y el Inter Miami, a quienes les fueron aprobados préstamos en el rango de entre un millón y dos millones de dólares. También fueron beneficiados el Orlando City y los Seattle Sounders, actuales campeones de la MLS Cup, también solicitaron entre u$s 2 millones y u$s 5 millones cada uno.

Vía: Redacción DOBLE AMARILLA