Rudy Gobert, el basquetbolista de Utah Jazz de la NBA que dio positivo en el test de coronavirus, pidió disculpas a través de las redes sociales por burlarse de los cuidados de prevención de la enfermedad.

El francés tocó intencionalmente todos los micrófonos de la conferencia de prensa sin saber que estaba infectado. Además estuvo en contacto con sus compañeros y contagió a Donovan Mitchell.

Por este motivo la NBA suspendió todos los partidos.

El descargo de Gobert

"He pasado por tantas emociones desde que me enteré de mi diagnóstico ... principalmente miedo, ansiedad y vergüenza. Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas que podría haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia".