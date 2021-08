El desconsuelo de Belén Casetta luego de ser eliminada en Tokio 2020

Belén Casetta no pudo clasificar en los 3000 metros con obstáculos y no pudo ocultar su tristeza en el momento de dar una nota con el canal TyC Sports.

“Se me agarró el gemelo derecho. Ya está, cuando se me agarró dije 'lo voy a terminar' ”, fueron las palabras de la atleta argentina. “Cuando me desprendí del pelotón sentí que se me agarró. Hicimos descarga, son cosas que pasan, vos no decís cuando te acalambras ”, agregó la argentina oriunda de Mar del Plata.