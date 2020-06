Cristian Romero, marcador central del Genoa que pertenece a la Juventus pero esta a préstamo en el cuadro genovés, dio indicios de lo que desea ante un hipotético regreso al fútbol argentino.



"En el fútbol argentino me gustaría sacarme la espina de jugar en Belgrano, me quede con ganas de jugar más. También me quedó la espina de jugar en el Alberdi, ahí no pude jugar ni un partido", confesó el cordobés por el que la Juventus puso 20 millones de euros.

Sin embargo, confesó: "Siempre miré a Boca porque mi papá es hincha. Me encantaría poder jugar en la Bombonera, no la conocí y dicen que es una locura", aseguró el argentino, quien ya sumó encuentros en los estadios de la Juventus e Inter y Milan, entre otros, desde su arribo a la Serie A.

