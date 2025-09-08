El día en que Gabriela Sabatini hizo historia: 35 años del triunfo en el US Open

En una jornada calurosa en el estadio Louis Armstrong de Flushing Meadows, Gabriela Sabatini alcanzó la cima del tenis mundial. A sus 20 años, la argentina desplegó un tenis preciso y agresivo, derrotando a la alemana Steffi Graf por 6-2 y 7-6 (4) en la final del US Open. Aquella victoria no solo significó su primer y único título de Grand Slam, sino que también la consagró como la mejor tenista argentina de la historia.

El camino de Sabatini hacia la final fue impecable en las primeras rondas: derrotó sin ceder sets a Kathryn Jordan (6-1, 6-1), Isabelle Demongeot (6-1, 6-1), Sabine Appelmans (6-2, 6-4) y Helena Sukova (6-2, 6-1). El desafío más exigente llegó en cuartos de final contra la rusa Leila Meskhi, a quien venció 7-6 (5), 6-4, y luego en semifinales superó a Mary Joe Fernández en un vibrante partido a tres sets (7-5, 5-7, 6-3).

En la final, Sabatini mostró determinación desde el inicio. Con devoluciones certeras y juego ofensivo constante, rompió el servicio de Graf en dos ocasiones para cerrar el primer set 6-2. En el segundo, la tensión aumentó y se definió en un tie-break donde un drive largo de Graf permitió que Sabatini sentenciara el encuentro con un golpe que quedó en la memoria del tenis. Tras el match point, levantó los brazos y celebró abrazando a su hermano Osvaldo, su compañero de cada viaje.

La relación con Steffi Graf fue emblemática: se enfrentaron en 40 partidos, con 29 victorias de la alemana y 11 de la argentina. El triunfo en Nueva York de 1990 fue el único Grand Slam en el que Sabatini venció a Graf, aunque ambas coincidieron en otras finales de torneos importantes como Wimbledon y el US Open en años posteriores.

A lo largo de su carrera, Sabatini acumuló 39 títulos, incluidos cuatro en el Abierto de Roma, y permaneció 149 semanas en el tercer puesto del ranking mundial. Con 632 partidos ganados y 189 perdidos, y más de 8,7 millones de dólares en premios, su legado continúa siendo referente del tenis argentino.

Hoy, a 35 años de aquel histórico triunfo, Gabriela Sabatini sigue siendo un ícono y la única representante de Argentina en lograr un Grand Slam en la historia del tenis femenino.