En una jornada calurosa en el estadio Louis Armstrong de Flushing Meadows, Gabriela Sabatini alcanzó la cima del tenis mundial. A sus 20 años, la argentina desplegó un tenis preciso y agresivo, derrotando a la alemana Steffi Graf por 6-2 y 7-6 (4) en la final del US Open. Aquella victoria no solo significó su primer y único título de Grand Slam, sino que también la consagró como la mejor tenista argentina de la historia.

El día en que Gabriela Sabatini hizo historia: 35 años del triunfo en el US Open

El camino de Sabatini hacia la final fue impecable en las primeras rondas: derrotó sin ceder sets a Kathryn Jordan (6-1, 6-1), Isabelle Demongeot (6-1, 6-1), Sabine Appelmans (6-2, 6-4) y Helena Sukova (6-2, 6-1). El desafío más exigente llegó en cuartos de final contra la rusa Leila Meskhi, a quien venció 7-6 (5), 6-4, y luego en semifinales superó a Mary Joe Fernández en un vibrante partido a tres sets (7-5, 5-7, 6-3).

Gabriela Sabatini vs Steffi Graf 1990 US Open Highlights

En la final, Sabatini mostró determinación desde el inicio. Con devoluciones certeras y juego ofensivo constante, rompió el servicio de Graf en dos ocasiones para cerrar el primer set 6-2. En el segundo, la tensión aumentó y se definió en un tie-break donde un drive largo de Graf permitió que Sabatini sentenciara el encuentro con un golpe que quedó en la memoria del tenis. Tras el match point, levantó los brazos y celebró abrazando a su hermano Osvaldo, su compañero de cada viaje.

La relación con Steffi Graf fue emblemática: se enfrentaron en 40 partidos, con 29 victorias de la alemana y 11 de la argentina. El triunfo en Nueva York de 1990 fue el único Grand Slam en el que Sabatini venció a Graf, aunque ambas coincidieron en otras finales de torneos importantes como Wimbledon y el US Open en años posteriores.

A lo largo de su carrera, Sabatini acumuló 39 títulos, incluidos cuatro en el Abierto de Roma, y permaneció 149 semanas en el tercer puesto del ranking mundial. Con 632 partidos ganados y 189 perdidos, y más de 8,7 millones de dólares en premios, su legado continúa siendo referente del tenis argentino.

Hoy, a 35 años de aquel histórico triunfo, Gabriela Sabatini sigue siendo un ícono y la única representante de Argentina en lograr un Grand Slam en la historia del tenis femenino.

