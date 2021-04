Lo que pocos saben es que en una de esas tantas visitas, en los noventa, que realizó el cantante mexicano Luis Miguel, tendencia en los últimos días por el estreno de la segunda temporada de la serie que repasa su vida, fue un hincha de Boca más en La Bombonera.

Un exrepresentante reveló qué pasó aquella vez. "Conseguimos unas entradas para la platea alta y ni lo dudó. Le encantó la idea de ir. Se puso un gorro de lana, una bufanda y los anteojos más grandes que tenía", "era irreconocible", agregó.

Camuflado para que nadie lo moleste, Luismi igual vivió el cariño de un hincha de Boca en carne propia. "En un gol, típico de la cancha, el que estaba adelante se dio vuelta y le dio un tremendo abrazo. No entendía nada, se cagaba de risa y me dijo: 'si supiera que me está abrazando a mí...'", relató McCluskey.

Aquello no fue todo para Luis Miguel en La Bombonera como hincha de Boca, sino que pasó por la experiencia completa. "Después se clavó una Hamburguesa y una Coca, espectacular", concluyó el exagente de la megaestrella azteca.