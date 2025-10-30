El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se presentó en la conferencia de prensa visiblemente dolido tras la eliminación de la "Academia" en las semifinales de la Copa Libertadores. Con una tristeza profunda por la derrota, el técnico confesó que no tenía “muchas ganas de hablar” y admitió que debía “llegar a casa” para intentar pasar el mal momento.

La eliminación se concretó al perder por un resultado global de 1-0 contra Flamengo. Sin embargo, la frase más impactante de Costas fue la autocrítica personal: “Defraudé a mi gente”.

Pese al dolor y a ser un confeso hincha del conjunto albiceleste de Avellaneda, el entrenador, campeón de la Copa Sudamericana, se enfocó en defender y agradecer a sus dirigidos y a la hinchada.

El respaldo al plantel y la deuda histórica

Costas resaltó que “los chicos dejaron todo, como siempre”. Incluso, el DT repitió que va a la guerra con ellos y les agradeció. El técnico valoró especialmente la condición física del equipo, señalando la cantidad de veces que sus jugadores entrenaron o jugaron soportando lesiones y dolencias.

El equipo estuvo “a un paso, muy cerca, pero no lo logramos”, después de estar “muy ilusionados” y de que “parecía que lo lográbamos”, aunque no consiguieron revertir el resultado adverso del partido de ida.

A pesar de la caída ante Flamengo, Racing redondeó una participación considerada "muy digna" en la Copa Libertadores 2025, alcanzando las semifinales por primera vez desde 1997. La vuelta de semifinales finalizó con un empate 0-0.

Unidad y el camino a seguir

Finalmente, el entrenador agradeció a la gente “por el gran apoyo” brindado durante la semana y en la noche de la eliminación. Costas concluyó rescatando un aspecto vital para el club: “fue una semana hermosa, hace años que Racing no estaba tan unido como lo estuvo”. Por ello, instó a que el club debe “seguir por este camino”.