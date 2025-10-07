El dolor de Messi por la despedida de un compañero: “¿Quién me va a dar los pases atrás?”

El fútbol mundial recibió un cimbronazo este martes tras el anuncio de Jordi Alba, que confirmó que se retirará al terminar la temporada con el Inter Miami.

En una carta publicada en sus redes, el lateral español escribió: “Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. Lo hago con paz y felicidad, porque siento que recorrí este camino con cada gramo de pasión que tenía”.

Jordi repasó sus primeros pasos en el Hospitalense, el Cornellà y el Nàstic de Tarragona, antes de llegar al Valencia y consagrarse en el Barcelona, donde compartió años inolvidables con Lionel Messi.

Tras la publicación del posteo, el capitán argentino le respondió con un mensaje que emocionó a todos:

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?”.

Durante más de diez años, Messi y Alba construyeron una conexión llena de goles y muchos títulos.