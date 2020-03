James Dolan, propietario la franquicia de la NBA de New York Knicks, dio positivo por coronavirus, aunque se mantiene sin síntomas, según confirmó hoy la franquicia a través de sus redes sociales.

"El presidente ejecutivo y director ejecutivo de Madison Square Garden Company, Jim Dolan, ha dado positivo por coronavirus", comunicó la institución neoyorquina en un comunicado. "Dolan ha estado en autoaislamiento y experimenta pocos o ningún síntoma", continuó.

